3.5 5 0

Maar in de improvisatiemuziekscene is de jazzcat incontournable: met het collectief Book Of Air zette hij er menig podium in lichterlaaie. Van Heertums solodebuut is een knappe onthaastingsplaat vol soundscapes. In de woonkamer van een Oost-Vlaamse windmolen, gelegen op +50.92509° noorderbreedte en +03.84800° oosterlengte, stapelde hij traag de geluidslaagjes op elkaar. En duwde hij hees klinkende blaasinstrumenten voorzichtig door allerlei effectmachines, net zo lang tot de vier composities klinken als soundtracks bij beelden van in mist gehulde vuurtorens. Eufonium is trouwens Grieks voor ‘mooi klinkend’.