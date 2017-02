Ryan Adams - Prisoner

De titel van de openingstrack is een retorische vraag – ‘Do You Still Love Me?’ – de song zelf van het beste wat er te rapen valt op ‘Prisoner’, een plaat die uitblinkt in Ryan Adams-middelmatigheid, en zich dus nog altijd boven de middelmaat afspeelt. Maar van hem zijn we beter gewoon.

Iemand heeft ooit gezegd dat elke songschrijver recht heeft op één break-upplaat, maar Ryan Adams lijkt er een ambacht van te hebben gemaakt. Er was ‘Heartbreaker’ in 2000 en ‘Love Is Hell’ in 2004, en wie goed naar ‘1984’ en ‘Ryan Adams’ uit 2014 heeft geluisterd, kon toen al horen dat de tandem Moore-Adams zijn beste tijd gereden had. Misschien is dat het probleem: Adams heeft al zoveel hartzeer op plaat gepleurd dat hij intussen wel weet hoe het moet. Worstelen hoeft niet meer, of toch niet in studio of schrijfhok. ‘Prisoner’ klinkt ook alsof hij alles heeft laten staan zoals het voor het nog steeds uitstekende ‘Ryan Adams’ van drie jaar geleden stond. An sich geen slecht idee: die plaat klonk fantastisch, maar bevatte ook handenvol songs die je bij het nekvel grepen of de vuisten in de lucht deden gaan. Op ‘Prisoner’ staan er zo maar enkele. Er is de mooie opener ‘Do You Still Love Me?’, het door mondharmonica op de been gehouden ‘Doomsday’, en ‘Haunted House’. Die laatste twee meer Bruce Springsteen- dan Ryan Adams-songs, maar wel twee goeie songs. De oefening in The Boss gaat hem veel minder goed af in ‘Shiver and Shake’ – ‘I’m on Fire’ voor kneusjes – en ‘Outbound Train’, waar je zelfs niet voorbij de titel hoeft te gaan om Springsteen te horen.