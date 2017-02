Breakin’ up is uiteraard hard to do. Omdat Longstreth een gansch zijn ziel uitlatende zot van een zanger is, wordt Coffman soms de beschuldigde die moet opstaan: ‘What I want from art is truth / What you want is fame’. Of nog: ‘Your heart is saying clothing line / My body said Naomi Klein, No Logo’.

Coffman wordt ook gemist: in het vrolijke ‘Cool Your Heart’ is iemand ingehuurd om haar tweede stem na te doen, en ze krijgt zelfs haar bloedeigen vocale sample-ode via het hooggepitchte stukje ‘We don’t see eye to eye’, dat van het oude ‘Impregnable Question’ naar het nieuwe ‘Keep Your Name’ wordt gesleept.