Soms komt er een serie carillonbellen voorbij en zet zanger Jamie Stewart zijn verdoofde bariton klem in de vocoder. Op de titeltrack klinkt die combinatie heerlijk verwrongen en sinister, op ‘At Last, At Last’ is het net geen flauwe kak. In zijn hang naar het experimentele leest Stewart de barometer al eens verkeerd af. Al verliest hij nooit zijn gevoel voor humor: ‘A harmonica fell on my face / It didn’t hurt that much.’ Musique concrète, dus.