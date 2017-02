Via de ‘Ignorecam’ betaal je iemand om je te negeren. De tweede zin van ‘Have You Ever Been Furniture’ luidt ‘Have you ever been anyone’s chair?’ De ‘Lo-o-o-o-o-o-ve’ in ‘Love Without Emotion’ komt van heel diep. ‘Activia’ is het punk-’n-bluesprentje dat wij alleen omruilen tegen een ticket voor The Jesus Lizard die het volledige ‘Goat’ komen brengen. No wave-koningin Lydia Lunch heeft geproducet. Pissed Jeans komt zó hard en zó goed.