Temples - Volcano

Hoor toch hoe ze Syd Barrett reanimeren en tegelijk Spiritualized imiteren op ‘Oh the Saviour’! Hoe ook de opener en single ‘Certainty’ superretro is (hier de afdeling Arthur Lee & Love) en door de elektronica toch erg van nu wordt. Op het lekker wegmeppende ‘(I Want to Be Your) Mirror’ zetten ze prima Kinks neer, elders bewieroken ze John Lennon en The Flaming Lips (‘All Join In’). Wel een probleem: Temples heeft nauwelijks een hart. Tame Impala zonder songs, MGMT zonder hits, The Lemon Twigs zonder echte opwinding. Lach eens een beetje, jongens, of nog liever: speel wat rock-’n-roll.