Of beter: dat dééd hij, want op het twee jaar oude en rauw rockende ‘Hexadic’ na, rammelen en wringen de schijfjes van Six Organs Of Admittance steeds minder. Ook de negen songs op ‘Burning the Threshold’ klinken knap, maar hebben soms wel een te hoog kampvuurgehalte. Stem ons nog eens blij, Ben, en maak je volgende plaat weer écht raar.