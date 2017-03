Sleaford Mods - English Tapas

Want de wereld is veranderd: als er geen frivole Carnaby Street vol minirokjes meer is, zelfs geen romantisch verlopen ‘Dead End Street’, maar enkel nog shoppingmalls met ketens als Vodaphone en Starbucks, dan moet er ook maar eens gebroken worden met de muziek van vroeger. Met pijn in het hart een grote blok beton op het verleden, en: voorwaarts! Om dan meteen uit te glijden over een hondendrol, iedere ochtend opnieuw.

Williamson is geen wegkijker, samen met beatbakker Andrew Fearn kijkt hij het beest recht in de ogen. Dat is bij Sleaford Mods altijd zo geweest, maar de heren zijn op ‘English Tapas’ nog net iets kwader: de brexit heeft duidelijk een vieze smaak achtergelaten. Wordt de argeloze luisteraar eerst nog meegelokt met stuiterballiedjes over selfieverslaafden (‘Just Like We Do’) of nostalgici met Beatles-kapsels (‘Moptop’), in ‘Snout’ wordt hij/zij opgesloten in een kerker vol leave-stemmers. En in het aartsdonkere ‘Dull’ krijgen leave-stemmers én nostalgici met Beatles-kapsels ervan langs: ‘Please please me / Dead bingo / Brexit loves that fucking Ringo / Safe bet / All the oldies vote for death’. De vooruitgeschoven single ‘BHS’ blijft de allerbeste song, computerpunk over de graaiers in en rond onze parlementen. En over ons allemaal, pogoënd op een zinkend schip.