Mountain Bike - Too Sorry for Any Sorrow

Vandaag is het nog steeds de wapenspreuk van holbewoners als Equal Idiots, hun Doornikse broeders van Mountain Bike hebben intussen wél met bestek leren eten: Charles-Antoine, Aurélien, Étienne en Stefano handelen in midtempo en zeer ambachtelijke jingle jangle, zoals ook Allah-Las die maakt. Mocht iemand ‘Absolutely’ als iets van Blur hebben gesleten, wij hadden het geloofd. ‘Future Son’ heeft the guitar that goes ping van de vroege dEUS. In ‘Mean With You’ komt er eindelijk wat Ty Segall-zweet uit de poriën. Slotsong ‘This Lonely Place’ is een schijf.

Voorbeluisteren