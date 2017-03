Een nieuwigheid: hij doet het voor het eerst onder eigen naam. Dat mag, want Carlens speelde zowat alles zélf in. Opener en single ‘The Journey Will Be Long’ klinkt kinderboerderijlieflijk, maar dat is slechts dagcrème: eronder zit een pleidooi voor empathie en engagement – en dus tegen als konijnen naar de lichtbak van de actualiteit zitten staren. ‘Empty World’ rijdt op een beatje dat wel erg goedgemutst is opgestaan, maar ook hier praat treurnis een woordje mee: Carlens schreef het nummer na de dood van Yasmine, straks acht jaar geleden. ‘I’m Going Away’ is bruisend babbelwater, ‘Dream Blues’ koket kabbelwater. En ‘Going Home’ had van – jawel – Zita Swoon kunnen zijn. Songtitels als ‘The Journey Will Be Long’, ‘I’m Going Away’, ‘Stuck in the Status Quo’ en ‘Going Home’ geven het weg: bewegen of niet bewegen, that’s the question.