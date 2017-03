Vorig jaar stonden ze nog geïnspireerd te zwijmelen in de mestvolle Marquee van Pukkelpop bij Riemst en nu pikken zij, elf jaar na voorganger ‘Just Like the Fambly Cat’, moeiteloos de draad weer op. En wat voor een draad: gemaakt met breiwol van het puurste goud. De bompa’s van nog geen 50 blijven muziek maken alsof ze zich elke dag wassen aan het klaterende beekje der nostalgie. Men menge de vroege Pink Floyd met het beste van de Flaming Lips tot een smoothie die aan het gehemelte blijft plakken. Een struikgewas vol jengelende gitaren, tinkelende synths en de klaaglijkste stem sinds Neil Young. ‘Last Place’ is een plaat vol verdriet over vergane liefdes: in ‘The Boat Is in the Barn’ beschrijft Lytle hoe hij zijn significante andere al hun foto’s ziet verwijderen van haar mobiel. De nakende depressie die daarop volgt hoor je in het licht beklemmende, royaal gearrangeerde maar zeer meezingbare ‘That’s What You Get for Gettin’ outta Bed’. Op ‘I Don’t Wanna Live Here Anymore’ klinkt de groep dan weer als een cheape versie van The Cars, wat een compliment is. Los het beste nummer is ‘A Lost Machine’, een abundantie van strijkers en piano’s, met Lytles stem die de hemelen opzoekt, onderwijl wijsheden als ‘Everything about us is a lost machine’ strooiend alsof het geen geld kost. Begin april staan ze in de AB, in de zomer op Dour: onmisbaar, lijkt mij.