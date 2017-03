Op het voortreffelijke ‘Hot Thoughts’, hun negende alweer, bespelen Daniel en de zijnen sans gêne de dansvloer. Er klinken funkbassen, Underworld-synths, roffelende drums en hiphopbreaks. Werkelijk ieder instrument dat daarvoor geschikt is, wordt eerst als percussie-instrument ingezet, en dan pas voor een melodie of een hook. Daniel praatzingt – rappen willen we het niet noemen – er ook een eind op los, en elders laat hij zijn bloedgeile falset de vrije loop. De titeltrack is schandalig funky, met Talking Heads-gitaren, strijkers uit een doosje en dit niet mis te verstane mantra: ‘Hot thoughts are in my mind / all of the time’. Dat Daniel het laatste jaar veel naar Prince heeft geluisterd, zoals hij vorige week in Humo vertelde, is wel duidelijk. Zie ook ‘First Caress’, dat met zijn smaakvolle, hedendaagse variant op eighties electrorock zo op ‘Purple Rain’ had gekund.

Ook als de meter niet in het rood staat, is Spoon op zijn beroezende best. Zoals in ‘WhisperI’lllistentohearit’, dat Stax Records, de ravecultuur en een gitaarsolo combineert. Of het wonderschone ‘Pink Up’, waarin een marimba de hoofdrol opeist en de zanger een fluisterende reis door zijn onderbewuste onderneemt.