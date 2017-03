Enter de boomlange Stormzy (23), die zijn estafettestokje kreeg toegestopt door Skepta. En zie ’m nu gaan, terwijl hij met een in het park opgenomen ‘Shut Up’ 50 miljoen YouTube-kijkers lokt, op de Brit Awards optreedt naast Ed Sheeran, en met deze cd op 1 binnenkomt in het VK. ‘Cold’ en ‘Big for Your Boots’ zijn bangers die Big Mike – andere bijnamen: Stiff Chocolate, Mr. Skeng en Wicked Skengman – goud opleveren. De gospelsongs en de ballades zijn helaas te schmaltzy.

