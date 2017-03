Sinds hij in 2014 op het essentiële ‘Benji’ ontdekte dat hij uit niks dan zijn eigen leven muzikaal goud kon spinnen, is zijn plaat een beetje blijven hangen. ‘Common As Light and Love Are Red Valleys of Blood’ is intussen al aflevering vier van The Mark Kozelek Show, en het is tot onze stomme verbazing een (heel) goeie. Dankzij drummer Steve Shelley (Sonic Youth), die er een regelrechte grooveplaat van heeft gemaakt. En dankzij Mark Kozelek, die voor net genoeg variatie en mopjes zorgt, en verder gewoon in vorm is. Je hoort hem goed in zijn vel zitten, je voelt zijn verdriet, zijn vreugde, zijn frustraties, je ziet de grijns op z’n kwade buldogkop; het kan niet anders of zijn woorden zijn top. Het loont de moeite om minstens één keer met de nieuwe Sun Kil Moon onder de koptelefoon te duiken.