Je nieuwe album ‘Hits!’ noemen getuigt van een deugddoende vorm van zelfoverschatting, en ik ben ervan overtuigd dat er in a galaxy far far away een triljard exemplaren van deze sympathieke plaat verkocht zouden worden.

3.0 5 0

De liederen kraken en smaken, het talent druipt van The Syphilis Madmen, Benny zelf (Peter Houben, veteraan der lowfi-scene bezuiden de Maas) is in grote vorm en elke zesde noot is vals: daar zit een concept achter, ongetwijfeld. ‘Hits!’ klinkt als een supersonische racefiets met slepende banden, want we kunnen Houben van veel verdenken, maar een grote zanger is hij niet. Er zijn ergere dingen. Fijn!