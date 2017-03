De bio bij haar nieuwe cd ‘Semper Femina’ (‘Altijd vrouwelijk’, als mijn Latijn nog op iets trekt) is de langste die ik in jaren las, vol intellectualistische namedropping (Freud, Rilke, Andreas-Salomé, Nietsche...). De titel is kort voor ‘Varium et mutabile semper femina’ (‘de vrouw is eeuwig veranderlijk en wispelturig’) en die spreuk heeft ze, wait for it, op haar been laten tatoeëren. Oh dear. Maar laten we eerlijk zijn: wat telt op een cd is de muziek. En die is deze keer een tikje middelmatig – ik kan zonder moeite twintig dames van vroeger en nu opnoemen die in haar segment inventievere muziek maken. Maar haar stem blijft zonder meer mooi. En haar recente cover van ‘Avalanche’ (niet op deze cd, wel op YouTube) is het mooiste eerbetoon aan Leonard Cohen dat ik tot nog toe van de jonge garde gehoord heb.