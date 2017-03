Ed Sheeran - ÷ (Divide)

3.0 5 0

Dankzij ‘New Man’ weten we dat één van zijn liefdesrivalen zijn gat laat bleachen. U2’er dan ‘Castle on the Hill’ wordt het dit jaar niet meer. En ‘Perfect’ volgt de patronen van ‘How Deep Is Your Love’ van The Bee Gees secuur. De multifunctionele Sheeran volgt met andere woorden het beproefde recept: vakkundig, slick, goed. Het luisterplezier stijgt bovendien aanzienlijk als u zich inbeeldt dat dit eigenlijk de nieuwe plaat is van het Ricky Gervais-typetje David Brent. Vooral in de Ierse folkpastiche ‘Galway Girl’, ‘Barcelona’ (‘Dance Like They Do in the Mediterranean’) en het kitscherige ‘Supermarket Flowers’ zie je Brent zó voor je geestesoog opduiken. Geláchen.