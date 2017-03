De intro is heerlijk analoog geknetter en gezweef op z’n Kraftwerks (dat zelfs naar Tangerine Dream neigt), maar van hoogdringendheid die komt opzetten als iemand lang niks van zich heeft laten horen, is geen sprake. Wellicht is Soulwax gewoon terug van nooit helemaal weggeweest: de film ‘Belgica’, de avondvullende shows met groep én superstar-dj’s, de mooie krautlaagjes van Die Verboten… Het dateert allemaal van na ‘Nite Versions’ uit 2005.