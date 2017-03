Coely - Different Waters

Het soulzwangere ‘My Tomorrow’ hinkelt de kettingen daarna vrolijk van zich af. Wat nog? ‘Wake Up Call’ is internationale hiphopklasse, en van het bubbly ‘No Way’ lust ik elke ochtend pap. Maar mijn honger is er niet mee gestild. Te veel songs wegen te licht: dunne velletjes geschenkpapier die rond het immer hoorbare talent van Coely en het puike productiewerk werden gespannen. Single ‘Don’t Care’ heeft u deze kant op geleid, maar is veel te duidelijk de beste track. Is ‘Different Waters’ een goede plaat? Ja. Kan dat volstaan? Niet als uw verwachtingen, zoals die van ons, weer eens zo high als een kanarie waren.