Valerie June bewandelt al die wegen en heeft op elk vlak wel een glimp van een troef. Alleen: de songs hadden beter gekund. En af en toe hadden de arrangementen iets meer kunnen sprankelen. Ook bizar: haar looks op de hoesfoto doen een ander genre vermoeden. En misschien zou dat haar beter liggen dan deze ietwat tamme bluesrockpop. Twee sterren is: ik zet de radio niet af als dit erop te horen is. Drie sterren is: ik zou een duet van haar en Mick Jagger of Van Morrison willen horen en ik hunker naar haar volgende, nog betere cd.