Clutchy Hopkins & Fat Albert Einstein - High Desert Low Tide

DJ Shadow misschien? Of Cut Chemist? Of dan tóch een geniale, aan psychedelische funk verslaafde zwerver, zoals Hopkins’ ‘officiële’ biografie u op de mouw speldt? Maakt allemaal geen hol uit: Hopkins’ muziek is waanzinnig. En waanzinnig goed. Welkom in ’s mans loungebar from hell. Dikke Albert Einstein mixt hier cocktails van happy mushroom-derivaten. Geflipte fluitjes, brakke beats, spooky synths gaan in de blender; stoffige soul, verknipte funk en trippy hiphop-instrumentals komen er weer uit. Lekkerrr… éch lekkerrr!

