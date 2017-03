Wij horen allerhande excellente invloeden – The Pretenders, L7, Cocteau Twins, Patti Smith, Echo & The Bunnymen, ja zelfs Sonic Youth – en als de bas in Joy Division-modus gaat (‘Immune to the Weather’) en Anne-Sophie Ooghe zich naar regionen zingt die niet noodzakelijk de hare zijn (‘No Idea’), klinkt ‘Hindrance’ als punkrock met pretentie. En wat is punkrock zónder pretentie? Op de momenten dat de pretentie het haalt van de punk, en High Hi met gezwollen taal en hen veel te ruim zittende arrangementen net iets te krampachtig naar de grote popsong reikt, horen wij evenwel net zo goed Anastacia. En hoewel wij Anastacia helemaal niet zo goed kennen, kan dat mens de boel aardig verzieken. Voor High Hi in dit geval. ‘Hindrance’ had een geweldige ep kunnen zijn.