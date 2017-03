The Jesus and Mary Chain - Damage and Joy

Dertig jaar later wordt een mens nog altijd opgewonden van de naam alleen. ‘I’m a rock ‘n’ roll amputation’, klinkt het op hun eerste plaat in 18 jaar, en het moet gezegd dat de veranderde tijden hen inderdaad niet als gegoten zitten. Het klinkt allemaal nogal clean en voorspelbaar, en het was hoorbaar zoeken naar inspiratie. ‘Always Sad’ is een slappe doorslag van hun eigen 32 jaar oude openingsmanifest ‘Just like Honey’, ‘Get on Home’ is meer Pistols dan Mary Chain, ‘The Two of Us’ recycleert ‘Roadrunner’ van The Modern Lovers, en ‘Presedici (Et Chapaquiditch)‘ is ondanks de pretentieuze titel een niemendalletje. Een handvol keren klopt het woeste hart van The Mary Chain nog eens als vanouds. In ‘Mood Rider’: Black Sabbath op snooze control. Of ‘Song for a Secret’, waarin nog eens bewezen wordt dat vijf noten genoeg zijn voor een prachtige gitaarsolo. Wie jong is en niet weet wat The Jesus And Mary Chain is, mag naar ‘Psychocandy’ en ‘Darklands’ grijpen, platen die geen tijdgeest nodig hebben om erin te hakken. En als dat niet lukt: naar de dokter!