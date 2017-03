Goldfrapp - Silver Eye

Zwarte disco die ook in 2017 nog fris klinkt. Daarvoor hadden ze al het mysterieuze ‘Felt Mountain’ gemaakt, en later het evenmin van den aap zijn gat geblazen ‘Seventh Three’ en ‘Tales of Us’.

Voor al die platen hebben perfectionisten Goldfrapp (een Greta Garbo met lelijke tenen) en Gregory het geluid grotendeels zelf bij elkaar gesleuteld. Dat ze voor ‘Silver Eye’ níét alleen in de studio stonden – de controle werd uit handen gegeven aan een trosje hippe producers – is geen schande, mogelijk wel een veeg teken dat de inspiratie een beetje op was. Over The Haxan Cloak, Leo Abrahams en John Congleton (bekend van zijn werk voor St. Vincent) zei Alison Goldfrapp: ‘Ze zijn zo jong. Ze vinden alle knopjes zo snel!’ Je zou het vergeten: Alison en Will hebben oud gedebuteerd als Goldfrapp. Ze waren respectievelijk 34 en 41 toen ‘Felt Mountain’ in de winkels lag, en zijn nu dus al 50 en 57. De songs. In het ingehouden ‘Faux Suede Drifter’ zit Brian Eno achter een struik. ‘Beast That Never Was’ vloeit goed, terwijl ‘Zodiac Black’ de tijd op driekwart van haar snelheid doet draaien. Dankzij ‘Tigerman’ weten we dat op zijn minst íémand van de studiogasten naar ‘Stranger Things’ heeft gekeken, en vooral geluisterd. En ‘Moon in Your Mouth’ doet aan dertien torch songs tegelijk denken, waarvan minstens negen goeie.