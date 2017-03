Mastodon - Emperor of Sand

Maar als Mastodon na twee zónder toch nog eens een plaat mét een thema maakt, zwijgen we – sommige gekken gedijen nu eenmaal in een dwangbuis. ‘Emperor of Sand’ is een kankerplaat: de ziekte zit, weliswaar onuitgesproken, in elke song verweven, wat leidt tot veel wanhoop en rollercoastersolo’s. Maar ook: schaduwboksen. Na zes platen moet Mastodon op de vuist met de eigen mythe. Maar wat heeft een mens aan iets als ‘Show Yourself’, dat bijt noch klauwt? Wij weten wat we zoeken in Mastodon, we kregen het niet altijd op ‘Emperor of Sand’.