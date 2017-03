Sun Araw - The Saddle of the Increate

Zijn cd ‘On Patrol’ – beetje Sun Ra, flink wat Lee Scratch Perry – (2010) was verrukkelijk oversaust met psychedelica. Ook de in Jamaica opgenomen samensmelting met The Congos was straf. Vandaag doen een paar tracks aan ‘My Life in the Bush of Ghosts’ van David Byrne en Brian Eno denken. Er wordt geëxperimenteerd met morsepiepjes, een Ry Cooder-soundtrack loopt uit in plings en ploings, de minimale percussie is vaak zomaar wat. Stallones moet van het padje af zijn, want zelfs uit zijn versie van Dylans ‘I Shall Be Released’ komt amper noodzaak.

