Chilly Gonzales & Jarvis Cocker - Room 29

Op ‘Room 29’ laten de twee kierewiete popmuzikanten de pop voor wat ze is en vertellen ze de geschiedenis van de beroemdste kamer (en tijdelijke bewoners als Howard Hughes) van het Chateau Marmont Hotel in LA, met piano en theatrale zang. Tracks als ‘Daddy, You’re Not Watching Me’ en ‘The Tearjerker Returns’ zijn afwisselend treurig, hilarisch en, in het slechtste geval, interessantig. Wie bij de eerste track niet gillend wegloopt – de bijna sacrale sfeer heeft iets akeligs – mag zich schrap zetten voor een trip.

