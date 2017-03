Star Club West - NIN

Op de hoes staan twee vakantiekiekjes in jaren 70-kleuren, en de titels beloven eerder boekdelen dan songs. Met zijn twintig etappes is ‘NIN’ geen hap-slik-wegplaatje, en ook onderweg is het niet altijd makkelijk om als luisteraar het pad te vinden in het mistige bos waarin reisleider Nico Jacobs ons loslaat. Bijgeluiden – rinkelende koffiekopjes, geschuifel van vingers over gitaarsnaren – werden niet weggewerkt, maar maken deel uit van het verhaal. Een verhaal dat luchtiger wordt naarmate de plaat vordert. ‘Indie Rockboy Dreams’ is vintage Lou Barlow en een persoonlijke favoriet. Net als ‘Spaniels’ (deed ons aan het beste van Spoon denken) en ‘Elliot Smith Songs’, waarin drie songs voor het einde zoveel achtergrondgestommel doorklinkt dat het lijkt alsof de roadies de zaak alvast aan het opruimen zijn. Groeiplaat!