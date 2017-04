Josh Tillman houdt het als Father John Misty nergens kort, zijn songteksten ontsporen soms tot halve essays. Muzikaal zijn de voorbeeldartiesten naast wie de ex-drummer van Fleet Foxes vandaag loopt Harry Nilsson (die van ‘Without You’), Eric Carmen (‘All By Myself’), Randy Newman en iedereen die je associeert met het blankste van LA, van The Beach Boys tot Supertramp.

De openende titeltrack is een honingpotje: Vader Jan zingt dat onze hersenen te groot zijn voor het bekken van onze moeder, en dat we daarom onvolmaakt en weerlozer dan een hertenkalfje ter wereld komen. Het gaat over ijzertekort bij menstruatie. Schrijvers van religieuze boeken worden weggezet als vrouwonvriendelijke epileptici. De mensen achter de knoppen weten ondertussen hoe je geluidslagen moet stapelen. De song is even goed (én grappig) als ‘Bored in the USA’ van voorganger ‘I Love You, Honeybear’.