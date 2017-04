We zouden echter zweren dat Julia Holter en haar driekoppige band in iemands statige salon staan te spelen, met hoge plafonds, open ramen en opbollende gordijnen. Zoals verwacht tast de band de grenzen tussen pop, experiment en klassiek af, maar de uithalen klinken gewaagder, de outro’s wilder en je hoort vingers over snaren glijden, alsof je ernaast staat. Jammer dat niets uit ‘Ekstasis’ de playlist haalde, maar ‘In the Same Room’ balanceert wél sierlijk tussen bijna-popliedjes als ‘Silhouette’ en songs die heerlijk traag openvouwen à la ‘Vasquez’ of de puike nieuwe versie van ‘So Lillies’. U moest al aan het luisteren zijn.