En zie: ‘The Night Land’ is het bewijs dat doelloos knoeien loont. Opener ‘Midnattssol’ is superieur geluidsbehang bij een aflevering van ‘Planet Earth’. In ‘Samsa’ weerklinkt de opwinding van een nachtje clubben met Ricardo Villalobos aan de draaitafels (hij is overigens in een dubby bui). ‘Loser’s Hymn’ is 8,5 minuut postcoïtaal geluk, een track waarmee je in het eerste daglicht huiswaarts strompelt, stomdronken van de melancholie. Behoorlijk geslaagde bleit-meets-feest-meets-mijmerplaat, dus.

Voorbeluisteren