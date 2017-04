Jamiroquai - Automaton

Maar de wereld is veranderd. En zijn generatie gaat al lang niet meer uit, die heeft nu blèrende kindjes en danst niet meer – of het moest zijn om de kots van baby nummer drie te ontwijken. Ik twijfel er niet aan dat Jamiroquai nog een zaal vol krijgt, want nostalgie en jeugdsentiment worden alsmaar grotere earners, maar op cd wordt de comeback toch iets minder vanzelfsprekend.

Jay zelf lijkt niet veranderd: zelfde training, zelfde sneakers, zelfde hoofdtooi... maar nu met lichtjes. Durf nog eens te zeggen dat hij niet evolueert! Ook het pseudospirituele gezwam over planeten, ruimtereizen, virtuele vrijetijdsbesteding en ecologische principes (hij bezit slechts 375 racewagens) heeft hij niet afgeleerd, maar dat nemen we er graag bij, net zoals z’n af en toe houterige raps en het bijwijlen irritante gebliep.