3.5 5 0

Maar dan met betere songs. Uitschieters: single ‘Dundee Man’, die ons voor het eerst sinds veel te lang aan Microdisney deed denken, een groep die in een rechtvaardige wereld een stuk minder diep in de vergeetput zou zitten. ‘Trams (Stole My Love)’ is countryblues met feesttrompetten, en ‘Dance (Cry Wolf)’ de uitbundige opener waarvan de drie beginakkoorden de herkenningsklepel even onverbiddelijk als welgekomen in de richting van ‘Dancing with Tears in My Eyes’ van Ultravox slaan, een song die Kannberg in de vijf minuten die volgen niet afgeschud krijgt. Er zijn veel en veel ergere dingen.