En dan die vaak met overslaande stem gedebiteerde grunts, waarbij Herring een woord reduceert tot een gesmoorde oerkreet – alsof Roland Gift van Fine Young Cannibals of Jimmy Somerville van The Communards plots Tom Waits channelt.

Ik wil maar zeggen: Herring balanceert op de dunne lijn tussen spontaan oertalent en gênante clown. Je kunt hem briljant en potsierlijk noemen en ’t is allebei waar. David Brent is een verwante geest. In een talentenjacht zou Herring meteen weggestemd worden. Ook amusant dat een band die dermate leunt op eightiessynths en -songstructuren het woord ‘future’ in zich draagt. En ik heb niks tegen een eightiesrevival, maar waarom zijn het altijd de zwaktes van dat decennium – de irritante synths, de monotone drummachines, de kitsch – die worden hernomen? Omdat het makkelijk is? Misschien ligt het aan mij: ik had indertijd óók al een hekel aan New Order, Pet Shop Boys en andere al dan niet subtiel commerciële synthbands.