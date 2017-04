Aimee Mann haalt op haar negende soloplaat het stigma uit de gesloten instelling. Of hoe een kloppend hart vaak voldoende is om zelfs de heldersten van geest hun volle verstand te doen verliezen. Op de juiste momenten bijgestaan door sfeervol zoemende strijkers, maar vaak met niet meer dan een plonkend keyboard of een akoestische gitaar, houdt Mann het nog ingetogener dan we van haar gewend zijn. Maar als ze al eens anderhalve noot uithaalt, legt ze niet alleen haar eigen ziel, maar die van eenieder binnen gehoorsafstand onverbiddelijk bloot. ‘Mental Illness’ is geen vrolijke plaat, maar over het diepmenselijke geploeter van Manns personages schijnt de zon. Het laatste liedje, ‘Poor Judge’, zindert het langst na. ‘My heart is a poor judge (…) Your heart is a poor judge’. Bloedmooie feiten.