Tot nu! Zijn vierde soloplaat is een onverwachte aanrader van jewelste. Op ‘We All Want the Same Things’ geen flauwe Hold Steady-doorslagjes. Dit zijn échte popliedjes, fris en stemmig gebracht. Geen harde gitaren, geen grote gebaren waar iets simpelers volstaat. Prijsnummer is het waanzinnige ‘God in Chicago’: een man geeft een vrouw een lift die net haar broer is verloren. Onderweg doen ze weinig meer dan luisteren naar een cassetje van Led Zeppelin, maar hoor zelf hoe Finn daar een onvergetelijke vertelling van maakt.