The Guru Guru - PCHEW

Live een spannende, bijna gevaarlijke noiserockband – u wilt de oogballen van frontman Tom niet in een donkere steeg tegenkomen – maar op plaat vlakker en minder overtuigend. Aan de songs heeft het – op de keutel ‘BB I Can’ na – niet gelegen. Het zotte ‘We Had Been Drinkin’ Bad Stuff’ is een bulldozer. ‘Up the Wall’ beheerst de truc – tempowisselingen à volonté – het best. En ‘Back Door’ klinkt als een prima kruising tussen Balthazar en ‘Psycho’. Volgende keer: meer van dat, en een producer die hen beter begrijpt.

