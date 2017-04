Ozark Henry - Us

Onder ons gezegd, Ozark: dat ik het niet weet. Single ‘A Dream That Never Stops’, met zijn melige sound en ongemakkelijke refrein (één onzer teelballen dreigt er telkens van omhoog te knallen), alvast niet. Wij willen niet in de soep pissen, want Ozark heeft een loyaal publiek en zijn vakmanschap staat boven verdenking, maar de zeldzame goede vondsten op ‘Us’ verdrinken reddeloos in een zee van jeukerige elektronica, een landerige discovibe en merkwaardig gearticuleerde rijmelarijen. Aha surrender!