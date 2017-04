‘Silver/Lead’, alweer de vijftiende van Wire , is meer van hetzelfde en tóch anders — en zo hoort het.

4.0 5 0

De kalme pop van ‘Diamonds in Cups’ en de prachtsong ‘This Time’ zijn totally Wire. ‘Playing Harp for the Fishes’ doet aan Bowie denken. Hoogtepunt? Het laat opduikende vijfwoordenrefrein ‘In a short elevated period’ wordt plots ‘In a short-short-short-short elevated period’. Op lof zit deze nooit omziende groep – 40 jaar op de teller – niet te wachten, maar moge ’Forever & a Day’ niet de laatste slow zijn die ze ons schenken.