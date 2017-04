Die Anarchistische Abendunterhaltung - DAAU Spielt DAAU – Hineininterpretierung

4.0 5 0

In de vroege jaren 90 samen met groepen als dEUS, Evil Superstars en Moondog Jr. vaandeldragers van alles wat mooi, dwars en opwindend was in ons land, en al die jaren nooit gestopt met spelen (700 concerten) en platen maken (7 stuks). Om het zilveren jubileum van een gepast aandenken te voorzien, ging de groep aankloppen bij Rudy Trouvé, die zijn avontuurlijke muzikale brein mocht loslaten op het oeuvre van DAAU. Trouvé selecteerde zijn favoriete DAAU-tracks, verknipte ze, plakte ze op volstrekt eigenzinnige wijze weer aan elkaar tot een unieke overzichtscollage en liet die door de huidige groepsleden (Roel Van Camp, Han Stubbe, Hannes D’Hoine en Jeroen Stevens) live inspelen. Oprichters en bezielers van het eerste uur – de gebroeders Buni, Simon en Adriaan Lenski – leverden samen met onder meer Elko Blijweert en Roland Van Campenhout overdubs. Trouvé speelt ook zelf een nootje mee. Letterlijk: die ene synth-noot in ‘Gin & Tonic’ is van hem. Het resultaat klinkt op cd nog fascinerender dan op papier. Kraftwerk in zigeunerbezetting. 25 jaar Belgisch muzikaal erfgoed op unieke wijze hineininterpretiert. 62 minuten geschiedenisles met de voeten pal in het heden.