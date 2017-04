Arca - Arca

Op het nieuwe ‘Arca’ zingt Arca echt en goed. In opener ‘Piel’ beperkt de jongverkennende vocalist zich nog tot hoge hmmm’s die zich verstoppen achter pieptonen. Het naar adem happen is er nergens uitgehaald. ‘Quitame la piel de ayer’, gaat het: ‘Stroop me de huid van gisteren af’ – ik denk de huid met daarop de verdwenen vonken van een kapotte liefde.

In ‘Anoche’ gaat Arca voluit, met een van Björk geleend en naar het Spaans vertaald ‘I miss you / but I haven’t met you yet’. ‘Saunter’ komt in volle gevechtsuitrusting, maar het digitaal ritselende struikgewas is het indrukwekkendst. ‘Urchin’ trekt eerst een gebergte over, en dan de Bosporus.