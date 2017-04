Paul McCartney - Flowers in the dirt

Alleen een Beatle kan afdwingen dat zijn platenfirma in crisistijd een superdeluxe box uitbrengt van wat bij eerste uitgave niet eens een topplaat was. Maar de moeite is deze reissue van ‘Flowers in the Dirt’ alleszins. Elvis Costello werd aan boord gehaald om een paar maanden lang John Lennon te spelen, en dat leverde minstens een handvol parels op.