En hoe heet hun nieuwe plaatje? Juist. De muziek is nog steeds het sonische equivalent van leren jekkers, zonnebrillen, de sixties en zinsbegoochelende riffs: cool, cool, cool. Wel is de groep dit keer op het standje ‘pletwals’ overgegaan. Opener ‘Currency’ eist dat alle kalk van de muur gaat, en doet dat voortreffelijk. ‘I’d Kill for Her’: dumb-ass lyrics en vette shoegaze-’n-roll: lekker. Daarna houdt het wel een beetje op, alleen. Het is niet slecht, maar allemaal van dezelfde koe een jekker. En wat záágt die zanger toch. Ze pretenderen op hun vijfde iets nieuws te proberen, maar de volume-knop op elf draaien, is niet echt wat je noemt next level shit, Zwarte Engelenvrienden. Slotconclusie: mwah, mwah, mwah.