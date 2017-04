Maxïmo Park - Risk to exist

In casu: Maxïmo Park, ooit leveranciers van degelijke postpunk, maar hun nieuwe, zesde plaat wil liever een knullig commentaarstuk zijn. De overvloed aan retorische vragen en de soms ronduit lamme statements (‘We live in a violent age’ – néé, toch?) die Paul Smith declameert, lopen elkaar voor de voeten, maar het is pas écht jammer dat de plaat amper songs bevat die meer zijn dan een kansel voor al dat gepreek. Hebben de oversteek niet overleefd: hooks, noodzaak, sturm, drang. Keet schoppen is stilaan een morele plicht, maar Maxïmo Park wil alles rustig uitpraten bij een kopje thee.

