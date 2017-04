Ray Davies - Americana

Het panorama op deze conceptplaat omvat Bel Air, highways, coyotes en de Rocky Mountains. De backing band heet The Jayhawks. En het concept is: ‘Adieu dear old blighty, ik emigreer naar de States.’ In ‘The Deal’ omschrijft Davies hoe hij de rest van z’n leven in the US of A ziet, met inbegrip van ‘checking out the babes’. U bent 73 jaar oud, meneer! En de songs? Geen enkele prul, maar ook geen enkele klassieker. Dat sommige songs van de über-Kink klinken als een outtake van een Eagles-cd is van een mooie, maar misschien ook wat ontluisterende ironie.