Van dan af ging het snel. Hij tourde met Kanye West, Dr. Dre dong naar zijn hand, en toen in 2012 ‘Good Kid, M.A.A.D. City’ verscheen, werd dat een meesterwerk genoemd. Opvolger ‘To Pimp a Butterfly’ was echter nóg beter, en omdat het verzamelde journaille de pot met complimenten al tot op de bodem geledigd had, was de waanzin alles wat hen nog restte: Lamar werd vergeleken met Marvin Gaye, John Coltrane en… Mahatma Gandhi, Far East Coast homeboy van het eerste uur. Was Lamar zot geworden bij zoveel lof, was hij in een appelblauwzeegroen paleis gaan wonen en giraffen als huisdier gaan houden: begrip zou zijn deel zijn geweest. In plaats daarvan reageerde hij met ‘untitled unmastered.’ – nog meer kwaliteit.

En nu is er ‘DAMN.’, dat producties en compositionele bijdragen bevat van onder meer Mike Will Made It, Ricci Riera, James Blake en The Alchemist. In totaal waren er maar liefst 52 mannen en vrouwen nodig om ‘DAMN.’ tot een goed einde te brengen. Een uitzonderlijk goed einde. De beats, loops en samples zijn van het soort waarop het bijzonder moeilijk stilstaan is, maar de ster van de show is Kendrick Lamar. De onderwerpen zijn dezelfde – de lamentabele state of the nation, opgroeien in een buurt waar slecht goed is en goed onbestaande – de raps lijziger en minder avontuurlijk dan op ‘Butterfly’. Lamars flow benadert echter de perfectie. De man rapt zo natural born dat je vergeet dat je naar een rapper aan het luisteren bent, en van bij zijn eerste woorden met heel je hebben en houden in zijn verhaal zit.