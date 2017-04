Mark Lanegan - Gargoyle

Eén keer voor elke vinger, en toch hebben we ’m nooit kunnen betrappen op een misstap. Ook nu niet: ‘Gargoyle’ – die titel alleen al! – is très Lanegan, wat dus ook betekent: très bien. Op ‘Deaths Head Tattoo’ klinkt het nog eens alsof Los Angeles in brand staat, maar dat is niets vergeleken met de vrouwenproblemen die Mark beleeft: ‘If I cry for you baby / Your death’s head tattoo made me’.

Op de achtergrond: de synths die met elke plaat iets sterker zijn oeuvre zijn binnengeslopen, en een gitaar die verraadt dat Josh Homme ook nu weer is opgedaagd. Niet erg, maar het verklaart waarom ‘Emperor’, de enige keer dat er échte drums rammelen, iets meer Queens is dan nodig. ‘Nocturne’ dan: de grafstem buldert, en het katholieke schuldgevoel dat een abonnement heeft op Lanegans geweten roert zich.