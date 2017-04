Ook hier scheren strijkorkesten als dreigende mistbanken over kale vlaktes, terwijl in de verte met verroest staalwol omzwachtelde beats weerklinken. Elders blikkeren digitale gletsjers in het zonlicht, of davert een doffe hartslag door een duister naaldwoud. Eindeloze heroïneshots voor de prijs van een vinyl, cd of download, zonder dat u er na verloop van tijd uitziet als Pete Doherty: danke, Wolf.