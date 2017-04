Hij meent het (geen pastiche te bekennen) en hij kan het (nul keutels). De mooiste heet ‘Human Heart’ en bevat knap slaapkamergefluister. ‘Home’: muzikanten en zangeresjes hebben van een grapjurk een verschillende partituur in handen gekregen, en het werkt. Eén cover: een update van ‘Music Is the Answer’ van Celeda. De titeltrack - lijzige neuzelpop - bevat een cameo van Hot Chip-maat Alexis Taylor. Talent heeft Goddard al, nu nog sparen voor een eigen smoel.