3.5 5 0

‘Dear, Eulogy’ of ‘Be Wise, Take Care’ vallen ergens tussen A Winged Victory For The Sullen en Sigur Rós in; in ‘Atlas, Eyes’ en ‘(You Will) Never Know’ priemen de respectieve stemmen van Will Samson en Jan Swerts als helwit zonlicht door zwarte donderwolken. ‘Dear, Dolores’ heb ik al 825 keer elders gehoord, maar ik neem versie 826 er met natte ogen graag bij. Een vat voor de eerste regisseur die Imbrechts een soundtrack bij z’n film laat componeren.